PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl leicht gemacht - Offenes Fenster bei Abwesenheit

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstag, 07.07.2026, nutzte ein Täter ein offenstehendes Fenster zum Einstieg und anschließenden Diebstahl.

Ein 35-jähriger Bielefelder verließ gegen 08:00 Uhr seine Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus an der Marktstraße befand. Während seiner Abwesenheit stieg ein Unbekannter durch ein geöffnetes Fenster der Parterrewohnung ein. Der Täter nahm ein MacBook sowie eine Spielekonsole an sich und verließ mit der Beute den Tatort. Gegen 12:30 Uhr kehrte der Wohnungsinhaber zurück und bemerkte den Diebstahl.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Denken Sie daran, beim Verlassen der Wohnung immer die Fenster, Balkon- und Terrassentüren zu verschließen! Diebe suchen sich den Weg des geringsten Widerstands, geben Sie ihnen keine Chance!

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 08.07.2026 – 08:30

    POL-BI: Polizei sucht Unfallfahrer mit Personenbeschreibung

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Herford - Die Polizei sucht weiterhin Zeugen eines Unfalls auf der Herforder Straße, in Höhe Am Schachtsiek, von Mittwoch, 01.07.2026. Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrer machen? Gegen 07:20 Uhr befuhr ein 37-jähriger Bielefelder mit einem Ford Focus die Herforder Straße, von Bielefeld kommend, in Richtung Herford. Im Bereich zwischen der Elsener Straße und der Straße Am ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 13:40

    POL-BI: Werkzeug aus Ford Transit gestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Stieghorst - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 06.07.2026, brachen Unbekannte ein Handwerkerfahrzeug in der Stieghorster Straße, in Höhe der Detmolder Straße, auf. Sie entkamen mit ihrer Beute. Zwischen 20:30 Uhr am Sonntag, 05.07.2026, und 06:15 Uhr am Montag, 06.07.2026, brachen die Täter einen roten Ford Transit auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Nach ersten Informationen ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 13:35

    POL-BI: Passant nach Streitigkeiten über den Fuß gefahren

    Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Ein 36-Jähriger aus dem Kreis Gütersloh soll am Freitag, 03.07.2026, einen 27-jährigen Bielefelder in der Hegelstraße leicht verletzt haben. Zuvor soll der ältere Mann, wegen seines freilaufenden Hundes, mit einem Paketboten in einen verbalen Streit geraten sein. Gegen 09:00 Uhr wurde der 27-Jährige auf den lautstarken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren