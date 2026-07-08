Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebstahl leicht gemacht - Offenes Fenster bei Abwesenheit

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Am Dienstag, 07.07.2026, nutzte ein Täter ein offenstehendes Fenster zum Einstieg und anschließenden Diebstahl.

Ein 35-jähriger Bielefelder verließ gegen 08:00 Uhr seine Wohnung, die sich in einem Mehrfamilienhaus an der Marktstraße befand. Während seiner Abwesenheit stieg ein Unbekannter durch ein geöffnetes Fenster der Parterrewohnung ein. Der Täter nahm ein MacBook sowie eine Spielekonsole an sich und verließ mit der Beute den Tatort. Gegen 12:30 Uhr kehrte der Wohnungsinhaber zurück und bemerkte den Diebstahl.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 entgegen.

Denken Sie daran, beim Verlassen der Wohnung immer die Fenster, Balkon- und Terrassentüren zu verschließen! Diebe suchen sich den Weg des geringsten Widerstands, geben Sie ihnen keine Chance!

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