POL-BI: Werkzeug aus Ford Transit gestohlen
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Stieghorst - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 06.07.2026, brachen Unbekannte ein Handwerkerfahrzeug in der Stieghorster Straße, in Höhe der Detmolder Straße, auf. Sie entkamen mit ihrer Beute.
Zwischen 20:30 Uhr am Sonntag, 05.07.2026, und 06:15 Uhr am Montag, 06.07.2026, brachen die Täter einen roten Ford Transit auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Nach ersten Informationen wurden eine Bohrmaschine, ein Akkuschrauber und eine Presse gestohlen.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell