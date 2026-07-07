Polizei Bielefeld

POL-BI: Werkzeug aus Ford Transit gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stieghorst - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 06.07.2026, brachen Unbekannte ein Handwerkerfahrzeug in der Stieghorster Straße, in Höhe der Detmolder Straße, auf. Sie entkamen mit ihrer Beute.

Zwischen 20:30 Uhr am Sonntag, 05.07.2026, und 06:15 Uhr am Montag, 06.07.2026, brachen die Täter einen roten Ford Transit auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Nach ersten Informationen wurden eine Bohrmaschine, ein Akkuschrauber und eine Presse gestohlen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

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