Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht Unfallfahrer mit Personenbeschreibung

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Herford - Die Polizei sucht weiterhin Zeugen eines Unfalls auf der Herforder Straße, in Höhe Am Schachtsiek, von Mittwoch, 01.07.2026. Wer kann Angaben zum flüchtigen Fahrer machen?

Gegen 07:20 Uhr befuhr ein 37-jähriger Bielefelder mit einem Ford Focus die Herforder Straße, von Bielefeld kommend, in Richtung Herford. Im Bereich zwischen der Elsener Straße und der Straße Am Schachtsiek fuhr ihm dann aus bislang ungeklärter Ursache ein Toyota Yaris auf und geriet dann nach rechts auf ein Feld. Der unbekannte Fahrer fuhr dort rund 100 Meter weiter, bis das Auto im Graben stehen blieb.

Der mutmaßlich betrunkene Fahrer ergriff zu Fuß die Flucht in Richtung Bahnunterführung Am Schachtsiek. Sein Beifahrer und der Halter des Toyota, ein polizeibekannter 39-jähriger Mann aus Porta Westfalica, blieb vor Ort. Wer das Fahrzeug fuhr, wollte er der Polizei aber nicht sagen.

Der 37-jährige Bielefelder erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wurde auf rund 5000 Euro geschätzt.

Der flüchtende Mann kann derzeit wie folgt beschrieben werden. Er soll 165 bis 170 cm groß sein und eine Stoppelhaarfrisur haben. Bei der Tat trug er ein schwarzes T-Shirt, eine kurze Hose und eine Bauchtasche.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 der Polizei Bielefeld fragen: Wem kam der zu Fuß flüchtende und torkelnde Fahrer möglicherweise entgegen, als er oder sie auf dem Weg zur Arbeit war? Wer kann die verdächtige Person näher beschreiben und den weiteren Fluchtweg benennen?

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Unfall und zum beschriebenen Fahrer beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

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