Polizei Bielefeld

POL-BI: Brand eines Pkw-Anhängers

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Am Dissenkamp geriet am Sonntag, 18.05.2025, ein Pkw-Anhänger in Brand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 16:00 Uhr meldete sich eine Reiterin bei der Feuerwehr und berichtete von einem Brand in einem Waldstück an einer Kleingartenanlage. Die eingesetzten Feuerwehrleute konnten das Feuer löschen, das an einem Pkw-Anhänger entstanden war.

Die Brandursache ist noch unklar.

Zeugen werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der 0521/545-0 zu melden.

