Polizei Bielefeld

POL-BI: Hundehalter gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Mittwoch, 31.07.2019, meldete eine Bielefelderin der Polizei, dass ein ihr unbekannter Hund in dem Park an der Bleichstraße ihren Hund gebissen habe. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Bielefelderin saß auf einer Bank in dem Park zwischen der Bleichstraße und der Werner-Bock-Straße, als gegen 17:40 Uhr ein junger Mann mit seinem nicht angeleinten Hund sich der Bank näherte. Der Hund - ein kniehoher, schwarzer Stockhaar Mischlingsrüde - biss den angeleinten Hund der Rentnerin, so dass dieser anschließend beim Tierarzt behandelt werden musste. Der junge Mann und sein Hund gingen weiter, ohne sich um den verletzten Yorkshire Terrier zu kümmern.

Der Mann wird als circa 25 Jahre alt und 165 cm bis 170 cm groß beschrieben.

Die Polizei bittet Zeugen und den Hundehalter, sich an das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell