Polizei Bielefeld

POL-BI: Handy in der Altstadt geraubt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein Bielefelder ist am Samstag, 23.02.2019, auf dem Weg zum Alter Markt von einer Männergruppe bedrängt und beraubt worden.

Gegen 00:50 Uhr war der 40-Jährige nach dem Besuch eines Lokals zu Fuß auf der Rathausstraße in Richtung Alter Markt unterwegs. Er war angetrunken und befand sich etwa in der Mitte der Rathausstraße, als ihn jemand von hinten in den Rücken trat.

Durch den Tritt stürzte der Bielefelder in der Fußgängerzone und stieß mit dem Hinterkopf auf das Pflaster. In Bodenlage erkannte er vier junge Männer, von denen einer zu einem Schlag in sein Gesicht ausholte. Einer der Unbekannten nahm ihm sein Mobiltelefon ab. Danach verschwanden die vier Männer in nicht bekannte Richtung. Rettungssanitäter behandelten den leichtverletzten 40-Jährigen, der anschließend den Heimweg antrat.

Die Beschreibung der Tatverdächtigen:

Die vier Männer sollen alle südländischer Herkunft sein, gebrochenes Deutsch gesprochen haben und sich in einer ausländischen Sprache unterhalten haben.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell