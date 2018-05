POL-OS: Quakenbrück - Opel am Loxter Hof aufgebrochen

Quakenbrück (ots) - Am Donnerstag, zwischen 04 und 04.15 Uhr, warf ein Unbekannter in der Straße Loxter Hof die Heckscheibe eines schwarzen Opel Astra ein. Anschließend entwendete der Täter einen Werkzeugkoffer und Vorführprodukte aus dem Auto, bevor er mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung flüchtete. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Quakenbrück, Telefon 05431/90330.

