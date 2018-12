POL-HS: Bei Einbruch in Bäckerei überrascht

Gangelt-Breberen (ots) - Am Montag, 3. Dezember, betrat der Eigentümer einer Bäckerei an der Bachstraße gegen 00.40 Uhr, sein Geschäft. Als er vom Verkaufs- in den Lagerraum ging, bemerkte er zwei männliche, dunkel gekleidete Personen. Diese flüchteten sofort durch ein offen stehendes Fenster. Der Bäckereibesitzer versuchte vergeblich einen der Männer festzuhalten und verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Die Täter waren zuvor offenbar durch ein Fenster in die Räumlichkeiten eingedrungen, hatten Schranktüren geöffnet und nach Wertgegenständen gesucht. Ob sie etwas erbeuteten, ist noch nicht bekannt.

