POL-HS: Einbruch in Wohnung

Gangelt-Birgden (ots) - Unbekannte Täter drangen am Sonntag (2. Dezember), zwischen 20 Uhr und 23.30 Uhr, in eine Wohnung an der Geilenkirchener Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen und entwendeten Bargeld.

