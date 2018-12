POL-HS: Mit Anhänger Marktstand zum Einsturz gebracht

Gangelt (ots) - Am Sonntag (2. Dezember) ereignete sich auf der Straße Markt ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 20 Uhr fuhr ein 66-jähriger Niederländer aus Brunssum mit seinem Pkw Citroen und einem Anhänger auf der der Straße Markt aus Richtung Freihof kommend in Richtung Sittarder Straße. Auf dem Markt fanden zu diesem Zeitpunkt die Abbauarbeiten des Weihnachtsmarktes statt. Mit dem Anhänger berührte der Niederländer einen Marktstand. Dieser brach daraufhin in sich zusammen. Eine 42-jährige Frau, die sich im Stand befand, wurde durch den Einsturz leicht verletzt. Sie ist mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt worden. Auch ein parkender Lkw wurde durch den einstürzenden Stand beschädigt. Der 66-Jährige verletzte sich durch den Unfall nicht.

