POL-HS: Pressebericht Nr. 335 vom Samstag, 01. Dezember 2018

Kreis Heinsberg (ots) - Selfkant-Tüddern, Einbruch in Sportheim

In der Nacht zum Freitag (30.11.2018) warfen Unbekannte eine Fensterscheibe des Sportheimes am Messweg ein und gelangten so ins Gebäude. Aus einem Kühlschrank wurden mehrere Flaschen Bier entwendet.

Heinsberg-Dremmen, Einbruch in Bäckerei

In der Zeit von Freitag, 30.11.2018, 18:25 Uhr bis Samstag, 01.12.2018, 04:15 Uhr drückten Einbrecher die Glasschiebetür einer Bäckerei-Filiale in der Gladbacher Straße ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Was entwendet wurde, ist noch nicht abschließend geklärt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell