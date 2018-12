POL-HS: Polizeibericht vom 02.12.2018

Kreis Heinsberg (ots) - Meldungen

Delikte/Straftaten:

Wegberg - Einbruch in Kindergarten

In der Zeit 30.11.2018, 18:00 Uhr bis 01.12.2018, 14:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Gottfried-Plaum-Straße ein. Es wurden diverse Schränke und Behältnisse geöffnet, entwendet wurde zumindest Bargeld.

Übach-Palenberg - Versuchtes Aufsprengen eines Zigarettenautomaten

Unbekannte Täter versuchten zwischen 20:00 Uhr und 20:30 Uhr des 30.11.2018, einen Zigarettenautomaten aufzusprengen, welcher an einem Haus an der Straße "In der Schley" befestigt war. Der Automat wurde hierbei zwar stark beschädigt, hielt dem Angriff jedoch insofern stand, als dass er nicht weiter geöffnet werden konnte.

Hückelhoven - Einbruch in Garage und Wohnwagen

Kurz nach Mitternacht des 02.12.2018 drangen auf der Straße "Krickelberg" drei Täter (Beschreibung: 1. weiblich, 15-20 Jahre alt, trug eine rote Strickjacke - 2. und 3. männlich, ca. 15-20 Jahre alt) gewaltsam in eine Garage sowie einen Wohnwagen ein. Die Täter ließen nach derzeitigem Stand div. Dokumente mitgehen.

Hückelhoven - Diebstahl aus Pkw

Aus einem am Koppelhof abgestellten Pkw, Seat, entwendeten unbekannte Täter Bargeld, eine Powerbank, Kleidung und ein Fahrzeugdokument. Die Tat ereignete sich im Zeitraum 30.11.2018, 23:45 Uhr bis 01.12.2018, 10:00 Uhr.

