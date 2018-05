POL-KA: (KA) Karlsruhe-West - Versuchter Aufbruch eines Geldautomaten

Karlsruhe (ots) - Unbekannte versuchten in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen einen Geldautomaten in einer Bank in der Lammstraße aufzubrechen. Nachdem sie erfolglos versucht hatten den Geldautomaten aufzubrechen und sie vermutlich hierbei gestört wurden, verließen die Unbekannten die Örtlichkeit wieder. Am Geldautomaten entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.

Stefan Kühn, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell