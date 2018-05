POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - Fahrradfahrer mit Café-Besuchern zusammengestoßen

Karlsruhe (ots) - Ein Fahrradfahrer ist am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf der Pfinztalstraße von der Fahrbahn abgekommen und mit einer 29-Jährigen und einer schwangeren 30-Jährigen kollidiert, die im Außenbereich eines Cafés saßen. Beide Frauen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Der Mann, der Zeugenaussagen zufolge offenbar eine Bierflasche in einer Hand hielt, gab lediglich seinen Namen an und fuhr anschließend weiter, ohne auf die verständigte Polizei zu warten. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier in Karlsruhe unter 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Tina Elsner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell