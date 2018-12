POL-HS: Fahrzeugaufbruch

Eine 42-jährige Frau aus Erkelenz fuhr am 1. Dezember (Samstag), gegen 6.55 Uhr, mit ihrem Pkw VW auf der Kreisstraße 29 in Richtung der Ortschaft Schwanenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie im Bereich einer leichten Kurve nach rechts von der (ots) - Ein Pkw, der in einer Einfahrt an der Straße Hingen stand, wurde in der Nacht zum 3. Dezember (Montag) durch unbekannte Täter aufgebrochen, indem die Täter die Heckscheibe einschlugen. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet.

