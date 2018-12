POL-HS: Gegen Baum gefahren

Erkelenz (ots) - Eine 42-jährige Frau aus Erkelenz fuhr am 1. Dezember (Samstag), gegen 6.55 Uhr, mit ihrem Pkw VW auf der Kreisstraße 29 in Richtung der Ortschaft Schwanenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie im Bereich einer leichten Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Durch den Aufprall verletzte sie sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Die Feuerwehr sperrte die Unfallstelle kurzzeitig ab.

