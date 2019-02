Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefeld-Ummeln, Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Bielefeld (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 14.55 Uhr, kam es in Bielefeld-Ummeln zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 18jähriger Steinhagener mit seinem BMW X5 die Steinhagener Straße stadteinwärts. Dort hatte sich verkehrsbedingt ein Rückstau gebildet, den der BMW-Fahrer zu spät bemerkte. Um einen Auffahrunfall zu vermeiden, wich der Fahrer nach links in den Gegenverkehr aus. Dabei kam es dann zu dem folgenschweren Zusammenstoß mit einem 56jährigen Motorradfahrer aus Rheda-Wiedenbrück, der mit seiner BMW die Steinhagener Straße stadtauswärts befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er trotz notärztlicher Versorgung noch am Unfallort verstarb. Bei dem versuchten Ausweichmanöver wurde der vor dem BMW fahrende Pkw VW Golf touchiert und leicht beschädigt. Die 19jährige Golffahrerin aus Steinhagen wurde leicht verletzt und mittels RTW einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger angefordert, der seine Ermittlungen noch an der Unfallstelle aufnahm. Der BMW und das Motorrad wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Der Fahrer des BMW sowie seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf ca. 30.000 Euro. Für die Unfallaufnahme musste die Steinhagener Straße für drei Stunden komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell