Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefeld Brackwede, Unfall mit schwer verletztem Radfahrer

Bielefeld (ots)

Am Freitag, 22.02.2019 gegen 18:55 Uhr erhielten die Leitstellen der Polizei Bielefeld als auch der Feuerwehr Bielefeld Kenntnis von einem Unfall unter Beteiligung eines PKW sowie einer Fahrradfahrerin. Eine 42jährige Bielefelderin befuhr die Senner Straße aus Brackwede kommend und beabsichtigte auf den Südring in Rtg. Sennestadt abzubiegen. Zur gleichen Zeit überquerte eine 51jährige Radfahrerin aus Bielefeld die dortige Fußgängerfurt an der Ampel in Rtg. Senne. Beim Abbiegevorgang des PKW kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad. Hierbei wurde die Radfahrerin erfasst, schlug gegen die Frontscheibe und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Hierbei trug sie schwere Kopfverletzungen davon. Nach Erstversorgung durch den eingesetzten Notarzt im Rettungswagen wurde die Radfahrerin in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird seitens der Polizei auf ca. 3.500,- Euro geschätzt. Der Südring in Fahrtrichtung Sennestadt wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis 20:15 Uhr gesperrt.

