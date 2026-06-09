Polizei Köln

POL-K: 260609-2-K Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche - Manipulierte Kartenlesegeräte an Parkautomaten

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Köln (ots)

Die Polizei Köln warnt vor einer neuen Betrugsmasche, bei der Täter mit Hilfe eines manipulierten NCF-Kartenlesegerätes versuchen, Geld von Autofahrern abzubuchen.

Die Masche:

Die Täter befestigen ein NFC-Kartenlesegerät über dem originalen Kontaktlos-Bezahlfeld eines Parkautomaten. Der Unterschied zum Originalgerät ist nur schwer zu erkennen. Sobald der Nutzer sein Parkticket kontaktlos bezahlen will, wird über das manipulierte Gerät ein zuvor programmierter Geldbetrag abgebucht.

Polizisten der Innenstadtwache stellten vergangenen Samstag (6. Juni) ein solches Gerät auf dem Parkplatz am Hauptbahnhof sicher. Zuvor hatte ein 44-jähriger Mann versucht, sein Parkticket kontaktlos mit seinem Mobiltelefon zu bezahlen. Kurz darauf bemerkte er eine verdächtige Abbuchung von seinem Konto und verständigte die Polizei.

Noch während des Polizeieinsatzes meldeten sich zwei weitere 36 und 42 Jahre alte Männer bei den Beamten und gaben an, ebenfalls Opfer der Masche geworden zu sein.

Die Ermittler können derzeit nicht ausschließen, dass weitere manipulierte Geräte im Umlauf sind.

Daher empfiehlt die Polizei Köln:

-Überprüfen Sie Parkautomaten vor dem Bezahlen auf bauliche Veränderungen oder Manipulationen. Achten Sie auf ungewöhnliche Aufsätze, lockere Bauteile oder Klebereste.

-Zahlen Sie im Zweifel direkt mit Bargeld oder nutzen Sie offizielle Park-Apps, die Sie vorab regulär aus dem App Store oder Play Store heruntergeladen haben.

-Im Zweifel abbrechen: Nutzen Sie den Automaten nicht, wenn Ihnen etwas ungewöhnlich erscheint.

-Informieren Sie den Parkplatzbetreiber, wenn Ihnen der Automat verdächtig erscheint oder Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt.

-Kontaktieren Sie bei verdächtigen Kontobewegungen sofort Ihre Bank und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (bg/ts)

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