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Polizei Köln

POL-K: 260609-2-K Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche - Manipulierte Kartenlesegeräte an Parkautomaten

POL-K: 260609-2-K Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche - Manipulierte Kartenlesegeräte an Parkautomaten
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Köln (ots)

Die Polizei Köln warnt vor einer neuen Betrugsmasche, bei der Täter mit Hilfe eines manipulierten NCF-Kartenlesegerätes versuchen, Geld von Autofahrern abzubuchen.

Die Masche:

Die Täter befestigen ein NFC-Kartenlesegerät über dem originalen Kontaktlos-Bezahlfeld eines Parkautomaten. Der Unterschied zum Originalgerät ist nur schwer zu erkennen. Sobald der Nutzer sein Parkticket kontaktlos bezahlen will, wird über das manipulierte Gerät ein zuvor programmierter Geldbetrag abgebucht.

Polizisten der Innenstadtwache stellten vergangenen Samstag (6. Juni) ein solches Gerät auf dem Parkplatz am Hauptbahnhof sicher. Zuvor hatte ein 44-jähriger Mann versucht, sein Parkticket kontaktlos mit seinem Mobiltelefon zu bezahlen. Kurz darauf bemerkte er eine verdächtige Abbuchung von seinem Konto und verständigte die Polizei.

Noch während des Polizeieinsatzes meldeten sich zwei weitere 36 und 42 Jahre alte Männer bei den Beamten und gaben an, ebenfalls Opfer der Masche geworden zu sein.

Die Ermittler können derzeit nicht ausschließen, dass weitere manipulierte Geräte im Umlauf sind.

Daher empfiehlt die Polizei Köln:

   -Überprüfen Sie Parkautomaten vor dem Bezahlen auf bauliche 
Veränderungen oder Manipulationen. Achten Sie auf ungewöhnliche 
Aufsätze, lockere Bauteile oder Klebereste.
   -Zahlen Sie im Zweifel direkt mit Bargeld oder nutzen Sie 
offizielle Park-Apps, die Sie vorab regulär aus dem App Store oder 
Play Store heruntergeladen haben.
   -Im Zweifel abbrechen: Nutzen Sie den Automaten nicht, wenn Ihnen 
etwas ungewöhnlich erscheint.
   -Informieren Sie den Parkplatzbetreiber, wenn Ihnen der Automat 
verdächtig erscheint oder Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt.

-Kontaktieren Sie bei verdächtigen Kontobewegungen sofort Ihre Bank und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (bg/ts)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln
Pressestelle
Walter-Pauli-Ring 2-6
51103 Köln

Telefon: 0221/229 5555
e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de

https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell

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