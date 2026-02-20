Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

Wesel (ots)

Am Donnerstag (19.02.), in der Zeit zwischen 04:15 Uhr und 14:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Pastor-Bergmann-Straße ein.

Die Täter durchsuchten das Innere des Hauses und entwendeten Bargeld, Schmuck, einen Küchenstuhl und eine Briefmarkensammlung.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu auffälligen Personen und Fahrzeugen in dem Bereich geben können.

Diese werden auf der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 entgegen genommen.

/cd Ref. 260219-1630

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell