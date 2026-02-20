PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

Wesel (ots)

Am Donnerstag (19.02.), in der Zeit zwischen 04:15 Uhr und 14:15 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Pastor-Bergmann-Straße ein.

Die Täter durchsuchten das Innere des Hauses und entwendeten Bargeld, Schmuck, einen Küchenstuhl und eine Briefmarkensammlung.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise zu auffälligen Personen und Fahrzeugen in dem Bereich geben können.

Diese werden auf der Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107 0 entgegen genommen.

/cd Ref. 260219-1630

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 19.02.2026 – 13:29

    POL-WES: Wesel - Täter flüchtig nach Diebstahl in Lebensmittelmarkt - Zeugen gesucht

    Wesel (ots) - Eine unbekannte männliche Person hielt sich am Mittwoch (18.02.) gegen 13:50 Uhr in einem Lebensmittelmarkt auf der Kreuzstraße auf. Dort konnte der Mann dabei beobachtet werden, wie er Waren in seinem Mantel verstaute. Als der Täter an einer Kasse weitere Waren bezahlte, sprach ihn ein Zeuge auf die Waren in seinem Mantel an. Daraufhin stieß der ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 12:19

    POL-WES: Hamminkeln - Bürgersprechstunde

    Hamminkeln (ots) - Die Hamminkelner Bezirksdienstbeamten stehen am Montag, 23.02.2026, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen zur Verfügung. Die Beamten erwarten Sie zu dieser Zeit im Polizeidienstgebäude Hamminkeln an der Rathausstraße 17. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel Pressestelle Telefon: 0281 / ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 11:48

    POL-WES: Wesel - Zeugensuche nach Kollision zwischen E-Scooter und geparktem Pkw

    Wesel (ots) - Am Donnerstag (12.02.2026) stieß gegen 15:00 Uhr ein unbekannter E-Scooterfahrer gegen einen am Straßenrand geparkten Pkw auf Straße Am Blaufuß. Bei der Kollision ging die Heckscheibe des Pkw zu Bruch. Der männliche Fahrer des E-Scooters entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es ist aufgrund des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren