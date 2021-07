Polizei Köln

POL-K: 210701-5-K Täter nach Einbruch in Wohnmobil gestellt - Festnahme

Köln (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (1. Juli) hat eine Streifenbesatzung der Wache Weiden einen 44-jährigen mutmaßlichen Dieb nach dem Einbruch in ein Wohnmobil im Stadtteil Bickendorf vorläufig festgenommen. Gegen 4.15 Uhr hatte die Einbruch-Fernüberwachung auf dem Smartphone des 55 Jahre alten Wohnmobilbesitzers Alarm angeschlagen. Dank des schnellen Notrufs des Kölners stellten die Einsatzkräfte den Verdächtigen noch in Tatortnähe.

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten unter anderem die mobile Alarmanlage, die den Einsatz ausgelöst hatte. Der 44-Jährige wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. (vk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell