Hauptzollamt Aachen

HZA-AC: Benefizkonzert Zollkapelle Aachen 09. Mai 2026 - 20.00 Uhr - Eurogress Aachen

Aachen (ots)

Am 09. Mai 2026 gibt die Zollkapelle Aachen im Eurogress Aachen um 20.00 Uhr ein Benefizkonzert zu Gunsten des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Region Aachen. Das diesjährige Motto des Konzerts lautet "Tanzen". Die Bigband der Zollkapelle bietet ein interessantes und abwechslungsreiches musikalisches Unterhaltungsprogramm. Bekannte Melodien, Sounds und Lieder versprechen einen stimmungsvollen Konzertabend, der das Publikum in die Welt der Musik entführt. Der Eintritt ist frei - stattdessen wird am Konzertabend um eine Spende gebeten.

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