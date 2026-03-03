HZA-AC: Tausende unversteuerte E-Vapes / Zoll räumt Lager von Würselener Kiosk

Hauptzollamt Aachen

Tausende unversteuerte E-Vapes

Zoll räumt Lager von Würselener Kiosk

Am späten Samstagabend (28. Februar 2026) haben Kräfte des Aachener Zolls einen Kiosk in Würselen durchsucht und dabei fast 6.300 unversteuerte und illegale E-Vapes gefunden. Darunter auch sogenannte "Big Puffs", Vapes mit extrem hohen Zugzahlen, die gegen die gesetzlichen Vorschriften verstoßen.

Außerdem stellten die Beamtinnen und Beamten 28.600 unversteuerte Zigaretten und circa 4.600 Snus, deren Verkauf in Deutschland nicht zulässig ist, sicher. Darüber hinaus fanden sie fast 80 HHC-Vapes, über 130 CBD-Tütchen, rund 50 Kilo unversteuerten Wasserpfeifentabak und 28 Pakete Pyrotechnik der Kategorie F3. Verkauf und Erwerb von F3-Feuerwerk unterliegen in Deutschland strengen gesetzlichen Vorgaben.

Zudem stellten die Kontrollbeamtinnen und Kontrollbeamten Bargeld in Höhe von 52.000 Euro sicher.

Der Kioskbetreiber muss sich nun unter anderem in einem Steuerstrafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und Steuerhehlerei in Verbindung mit einem Verstoß gegen das Tabaksteuergesetz verantworten. Wie hoch der Steuerschaden ist, kann zur Stunde noch nicht beziffert werden.

Neben verschiedenen Kiosken kontrollierte der Aachener Zoll auch Shisha-Bars und Spielhallen in Würselen und Baesweiler im Rahmen der Steueraufsicht sowie zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung.

Zahlreiche Zollbeamtinnen und Zollbeamten sowie ein Rauschgiftspürhund waren bei den Kontrollen im Einsatz. Die Maßnahmen wurden außerdem durch die Polizei unterstützt.

