Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Wechsel an der Spitze der Landespolizeidirektion Saarland

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Saarbrücken (ots)

Nach vielen Jahren engagierten Wirkens für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger des Saarlandes verlässt Landespolizeidirektorin Natalie Grandjean die Landespolizeidirektion, um eine neue verantwortungsvolle Aufgabe im Verfassungsschutz des Saarlandes zu übernehmen. Das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport dankt ihr für ihren herausragenden Einsatz, ihre hohe fachliche Kompetenz sowie ihr besonderes Engagement für die Weiterentwicklung der saarländischen Polizei.

Natalie Grandjean hat in unterschiedlichen Führungsfunktionen innerhalb der saarländischen Polizei Verantwortung übernommen und die Entwicklung der Organisation maßgeblich mitgestaltet. Ihr Wirken war geprägt von Professionalität, Integrität und einem modernen Führungsverständnis. Grandjean übernimmt seit dem 01. Juni 2026, gemeinsam mit Ulrich Pohl die Abteilungsleitung der Abteilung V (Verfassungsschutz) im saarländischen Innenministerium.

Mit sofortiger Wirkung wurde Eric Schweizer mit der Wahrnehmung der Geschäfte als Leiter der Landespolizeidirektion beauftragt. Der erfahrene Polizeiführer war zuletzt Leiter der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz und verfügt über langjährige Führungserfahrung in verschiedenen Bereichen der saarländischen Polizei. In seiner bisherigen Funktion verantwortete er unter anderem zentrale Aufgaben der Einsatzplanung und Gefahrenabwehr und hat die strategische Weiterentwicklung der Polizei aktiv begleitet.

Innenminister Reinhold Jost:" Eric Schweizer steht für eine moderne, bürgernahe und leistungsfähige Polizei im Saarland. Er führt damit die Führungsphilosophie von Natalie Grandjean fort. Mit seiner umfassenden fachlichen Expertise und seiner langjährigen Erfahrung bringt er die entsprechenden Voraussetzungen mit, die Landespolizeidirektion in einer Zeit vielfältiger sicherheitspolitischer Herausforderungen erfolgreich zu führen."

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