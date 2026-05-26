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FW-Langenfeld: Brennendes Sperrmüllfahrzeug fährt zur Hauptfeuer- und Rettungswache

FW-Langenfeld: Brennendes Sperrmüllfahrzeug fährt zur Hauptfeuer- und Rettungswache
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Langenfeld (ots)

Einen außergewöhnlichen Zwischenfall erlebten die die Mitarbeitenden des städtischen Betriebshofes am Dienstag, 26. Mai 2026 gegen 8:30 Uhr. Während einer Sperrmüllabfuhr stellten die Kollegen aus dem Begleitfahrzeug leichten Rauchaustritt aus dem Aufbau des Entsorgungsfahrzeug fest und informierten den Fahrer. Schnell wurde der Entschluss gefasst, aus dem Wohngebiet mit dem rauchenden Fahrzeug zur ständig besetzten Hauptfeuerwache zu fahren. Ein sicheres Entleeren des Fahrzeuges war den Mitarbeitenden zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Der brennende Inhalt des Sperrmüllfahrzeuges war aber nur schwer erreichbar, vermutlich hatte sich ein defekter Akku entzündet und so die Ladung in Brand gesetzt. Hier mussten mit Trennschleifern erst Öffnungen im Aufbau geschaffen werden. Um eine höhere Eindringtiefe in das Brandgut zu erreichen, wurde dem Löschwasser Netzmittel zugesetzt. Doch alle diese Maßnahmen führen nicht zu einem abschließenden Löscherfolg. Der Einsatzleiter forderte daher ein Löschfahrzeug mit dem Speziallöschgerät COBRA der Feuerwehr Ratingen über die Leitstelle zur Unterstützung an. Hiermit wird Löschwasser mit einem Druck von 300 bar feinvernebelt in den Brandherd gespritzt. Das gelöschte Sperrmüllfahrzeug war noch fahrbereit und konnte daher zur kompletten Entleerung unter Polizei- und Feuerwehrbegleitung zum Betriebshof an die Hansastraße fahren. Der Einsatz war erst nach sieben Stunden beendet. Die Feuerwehr Langenfeld und Ratingen war mit 38 Kräften aus den Löschzügen 1 (Innenstadt) und 2 (Nord) und zehn Fahrzeugen im Einsatz.

Die Feuerwehr und der Betriebshof der Stadt Langenfeld weisen eindringlich darauf hin, wie wichtig die korrekte Mülltrennung ist: "Elektronische Geräte, wie Powerbanks, Akkus oder Batterien, dürfen nicht im Sperrmüll, Hausmüll oder im Gelben Sack entsorgt werden, da sie eine erhebliche Brand- und Schadstoffgefahr darstellen."

An der Annahmestelle Hansastraße stehen hierfür spezielle Behälter zur Verfügung, Batterien können auch im Einzelhandel zurückgegeben werden."

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Langenfeld
Egbert John
Mobil: 0160-99 15 68 20
E-Mail: egbert.john@langenfeld.de

Original-Content von: Feuerwehr Langenfeld, übermittelt durch news aktuell

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