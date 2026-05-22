Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Wohnungsbrand - Küche in Vollbrand - eine Person aus Wohnung gerettet

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Recklinghausen (ots)

Am Freitagmittag (22. Mai 2026) kam es in Recklinghausen-Suderwich zu einem Wohnungsbrand. Eine Person wurde durch Kräfte der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 11:43 Uhr über den Notruf 112 zur Habichtstraße in den Stadtteil Suderwich alarmiert.

Bei Eintreffen der Kräfte der Feuerwehr stand eine Küche im Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Vollbrand. Eine männliche Person befand sich noch in der Brandwohnung und wollte eigenständige Löschversuche unternehmen. Eine weibliche Person war bereits selbstständig vor Eintreffen der Feuerwehr geflüchtet.

Die Einsatzkräfte retteten die männliche Person aus der Brandwohnung. Beide Personen wurden rettungsdienstlich untersucht, blieben aber unverletzt.

Der Brand in der Küche konnte auf den Raum begrenzt und zügig abgelöscht werden. Um 12:10 Uhr erfolgte die Meldung "Feuer aus". Im Anschluss erfolgten Kontrollen der oberhalb des Kellers gelegenen Nutzungseinheiten und Brandnachschauen.

Die Räume im Erdgeschoss waren ebenfalls stark verraucht. Alle verrauchten Räume wurden durch die Feuerwehr ventiliert und von Rauchgasen befreit.

Trotzdessen ist die Wohnung zum jetzigen Zeitpunkt vorerst als nicht bewohnbar einzustufen. Alle Bewohner kamen eigenständig anderweitig unter.

Der Einsatz dauerte bis 13:05 Uhr an. Im Einsatz befanden sich die Kräfte der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache an der Kurt-Schumacher-Allee, der Einsatzleitdienst sowie die ehrenamtlichen Einheiten Suderwich und Altstadt sowie der Rettungsdienst mit einem RTW und einem Notarzt. Im Einsatzverlauf sicherte der ehrenamtliche Löschzug Altstadt den Grundschutz von der Feuer- und Rettungswache aus.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und Schadenshöhe.

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