Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Kellerbrand in Recklinghausen-Suderwich

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Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, 12.05.2026, kam es in Recklinghausen-Suderwich zu einem Kellerbrand in der Schwalbenstraße. Verletzt wurde niemand, Personen wurden nicht vermisst.

Die Feuerwehr Recklinghausen wurde um 10:57 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich der gemeldete Brand. Im Keller eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging umgehend zur Brandbekämpfung vor. Um 11:17 Uhr war das Feuer unter Kontrolle und wurde im Anschluss vollständig gelöscht.

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Brandes auf das restliche Gebäude verhindert werden. Im Anschluss erfolgten Nachlöscharbeiten sowie die Kontrolle des gesamten Gebäudes.

Der Einsatz endete um 12:06 Uhr.

Im Einsatz waren der Einsatzleitdienst, der hauptamtliche Löschzug der Feuer- und Rettungswache sowie der ehrenamtliche Löschzug Suderwich. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort.

Zur Brandursache und Schadenshöhe verweist die Feuerwehr auf die Ermittlungen der Polizei.

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