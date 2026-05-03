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FW Mettmann: Einsatzreiches Wochenende für die Feuerwehr Mettmann

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Mettmann (ots)

Ein arbeitsreiches Wochenende liegt hinter den Einsatzkräften der Feuerwehr Mettmann.

Während die Nacht zum 1. Mai primär durch Einsätze des Rettungsdienstes geprägt war, forderte das restliche Maifeiertagswochenende die Brandschützer massiv: Insgesamt 11 Mal mussten die Einsatzkräfte ausrücken - in 6 Fällen lautete das Stichwort "Brandeinsatz".

Die Einsatzserie begann am Maifeiertag um 11:37 Uhr in der Eidamshauser Straße. Ein ausgelöster Heimrauchmelder alarmierte die Einsatzkräfte, Ursache war angebranntes Essen. Nur anderthalb Stunden später, um 13:06 Uhr, wiederholte sich das Szenario in der Laubacher Straße, wo es ebenfalls in einer Küche zu abgebranntem Essen kam. Beide Male wurde das Essen vom Herd genommen, abgelöscht und Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Am frühen Abend gegen 18:11 Uhr folgte eine Alarmierung zur Grafschaftstraße. Auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses war ein Blumenkasten in Brand geraten. Die Feuerwehr entfernte das brennende Behältnis und löschte es ab, bevor die Flammen auf die Fassade oder die Wohnung überreifen konnten.

Auch der Samstag verlief ohne Atempause. Nach einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Gewerbebetrieb an der Flurstraße gegen 13:15 Uhr folgte unmittelbar der kritischste Einsatz des Wochenendes: In der Uhlandstraße im Stadtteil Metzkausen wurde ein ausgedehnter Heckenbrand gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr drohten die Flammen bereits auf zwei angrenzende Wohnhäuser überzugreifen. Durch einen massiven Löschangriff mit insgesamt vier Löschrohren - teilweise unter schwerem Atemschutz - gelang es den Einsatzkräften, einen größeren Gebäudeschaden zu verhindern. Drei Anwohner mussten aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst vor Ort untersucht werden.

Gegen 18:00 Uhr am Samstagabend rückte die Feuerwehr zudem in den Stadtwald aus, um ein unbeaufsichtigt zurückgelassenes Lagerfeuer abzulöschen und so eine mögliche Brandausbreitung zu verhindern.

Zusätzlich zu den Brandeinsätzen leistete die Feuerwehr Mettmann am Wochenende technische Hilfe bei: * einer Tierrettung, * zwei Ölspuren, * einem Gefahrenbaum auf der Autobahn, * einem Verkehrsunfall sowie * einer Notfall-Türöffnung für eine hilflose Person.

Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte konnten alle Ereignisse erfolgreich und ohne schwerwiegende Verletzungen von Personen abgeschlossen werden.

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