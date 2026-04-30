Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Brand in einem Geschäftshaus

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

30.04.2026, 05:17 Uhr, Karpendeller Weg, F2_Gebäude / F3

Am frühen Donnerstagmorgen des 30.04.2026 um 05:17 Uhr wurde die Feuerwehr Mettmann zu einem gemeldeten Brand in einem Ladenlokal auf den Karpendeller Weg alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde bereits auf der Zufahrtstraße eine starke Verrauchung festgestellt. Eine Person befand sich zu diesem Zeitpunkt im Lagerbereich des Untergeschosses und versuchte erste Löschmaßnahmen durchzuführen.

Durch den Einsatzleiter wurde sofort eine Alarmstufenerhöhung durchgeführt, um weitere Kräfte der Feuerwehr zur Einsatzstelle nachzufordern.

Umgehend wurde die Brandbekämpfung eingeleitet und die Drehleiter zur Kontrolle des Gebäudes in Stellung gebracht. Zeitgleich wurden weitere Löschtrupps unter schwerem Atemschutz in die weiteren Bereiche des Gebäudekomplexes vorgeschickt.

Das Feuer und somit die Ausbreitung des Brandes konnten schnell unter Kontrolle gebracht werden, sodass der Gebäudeschaden begrenzt werden konnte.

Zudem wurden mit mehreren Hochleistungslüftern alle betroffenen Bereiche entraucht. Eine Person musste mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert werden.

Insgesamt waren 31 Einsatzkräfte der Feuerwehr Mettmann und des Rettungsdienstes mit zehn Fahrzeugen vor Ort.

Nach ca. zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr Mettmann beendet. Für die Einsatzdauer wurde der Karpendeller Weg im betroffenen Bereich vollständig gesperrt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Mettmann, übermittelt durch news aktuell