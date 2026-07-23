PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Untersuchungshaft nach Betrug an Senioren

Wuppertal (ots)

Am 21.07.2026 wurde ein mutmaßlicher Betrüger (20) im Bereich 
Uellendahl festgenommen. 

Am 17.07.2026 wurde ein Ehepaar (w 76, m 78) durch unbekannte 
Tatverdächtige, die vorgaben Bankmitarbeiter und Polizisten zu sein, 
um einen fünfstelligen Euro-Betrag betrogen. Neben der telefonischen 
Kontaktaufnahme kommunizierten die Betrüger über einen 
Messenger-Dienst. Die Senioren übergaben einem falschen 
Polizeibeamten das Geld an ihrer Wohnanschrift. 

In den folgenden Tagen wurde das Ehepaar wiederholt telefonisch und 
per Textnachrichten zu weiteren Zahlungen aufgefordert. Da sie in der
Zwischenzeit den Betrug bemerkt und die Polizei informiert hatten, 
konnte am 21.07.2026, gegen 16:40 Uhr, im Nachgang einer weiteren 
geplanten Übergabe der 20-jährige Moldauer festgenommen werden. 

Der 20-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem 
zuständigen Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß 
Untersuchungshaft anordnete.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei ihm nicht um den 
Mann, der am 17.07.2026 das Geld an der Tür entgegengenommen hatte. 
Dieser wird als circa 30 Jahre alt und 1,70m groß beschrieben. Er hat
eine stämmige Statur und trug zur Tatzeit dunkle Locken, ein 
schwarzes Hemd, eine schwarze Hose, dunkle Schuhe und sprach 
akzentfreies Deutsch.

Zeugen und Hinweisgeber, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum 
Täter am 17.07.2026 machen können, werden gebeten, sich unter der 
0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. 

An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen, auf die 
Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen"
der Polizei Wuppertal aufmerksam machen.

https://t1p.de/iwfxv

- Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch 
klingt.

- Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei
unter der 110 an!

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie 
misstrauisch, wenn Sie von       einem unbekannten Anrufer mit einem 
beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert 
werden.

- Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: 
Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder 
ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

- Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und 
finanziellen Verhältnisse.

- Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der 
Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und 
Betrüger!

- Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände 
entgegen. Erst recht nicht als Kaution.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Frau Staatsanwältin
Angelina Engel
0202/5748-450

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 11:30

    POL-W: W Waffenfund nach Streitigkeiten

    Wuppertal (ots) - Am 21.07.2026, gegen 12:25 Uhr, bedrohte im Bereich Beyenburg ein 47-Jähriger seinen Nachbarn (43) mit einer Waffe. Der Bedrohung waren mehrere Nachbarschaftsstreitigkeiten vorausgegangen. Als man heute im gemeinsamen Keller aufeinandertraf, kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Parteien und dem 77-jährigen Vater des Tatverdächtigen. In der Folge kam es zu einer ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 11:24

    POL-W: W Falscher Polizist nimmt Gold mit - Zeugen gesucht

    Wuppertal (ots) - Am Vergangenen Dienstag (21.07.2026) betrog ein bislang Unbekannter eine Seniorin um eine größere Menge Gold. Ein unbekannter Mann meldete sich bei der 92-Jährigen und gab vor Polizeibeamter zu sein. Er gab an, dass es vermehrt zu Einbrüchen in Banken gekommen sei und er ihre Wertgegenstände sichern müsse. Die Seniorin holte Goldbarren aus ihrem Bankschließfach und übergab sie später (ca. 14:45 ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 16:50

    POL-W: W/SG/D Folgemeldung - Gesuchter 16-Jähriger tot aufgefunden

    Wuppertal (ots) - Der 16-jährige Ayoub M. wurde tot am Rheinufer bei Dormagen aufgefunden. Nach bisherigen Ermittlungen wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Die Polizei hatte zuvor nach dem 16-Jährigen gesucht (W/SG/D 16-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6317883) und bittet nun die Medien, das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren