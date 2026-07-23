Polizei Wuppertal

POL-W: W Falscher Polizist nimmt Gold mit - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am Vergangenen Dienstag (21.07.2026) betrog ein bislang Unbekannter eine Seniorin um eine größere Menge Gold. Ein unbekannter Mann meldete sich bei der 92-Jährigen und gab vor Polizeibeamter zu sein. Er gab an, dass es vermehrt zu Einbrüchen in Banken gekommen sei und er ihre Wertgegenstände sichern müsse. Die Seniorin holte Goldbarren aus ihrem Bankschließfach und übergab sie später (ca. 14:45 Uhr) einem Mann, der vor ihrer Haustür erschien. Der Täter entfernte in der Folge in unbekannte Richtung. Er ist circa 167 cm groß und war zur Tatausführung dunkel gekleidet. Die Tat ereignete sich im an das Klinikum Barmen angrenzenden Wohngebiet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen, auf die Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen" der Polizei Wuppertal aufmerksam machen. https://t1p.de/iwfxv - Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch klingt. - Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei unter der 110 an! - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie misstrauisch, wenn Sie von einem unbekannten Anrufer mit einem beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert werden. - Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu. - Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und Betrüger! - Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände entgegen. Erst recht nicht als Kaution.

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