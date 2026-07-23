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Polizei Wuppertal

POL-W: W Falscher Polizist nimmt Gold mit - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am Vergangenen Dienstag (21.07.2026) betrog ein bislang Unbekannter 
eine Seniorin um eine größere Menge Gold.

Ein unbekannter Mann meldete sich bei der 92-Jährigen und gab vor 
Polizeibeamter zu sein. Er gab an, dass es vermehrt zu Einbrüchen in 
Banken gekommen sei und er ihre Wertgegenstände sichern müsse.

Die Seniorin holte Goldbarren aus ihrem Bankschließfach und übergab 
sie später (ca. 14:45 Uhr) einem Mann, der vor ihrer Haustür 
erschien. Der Täter entfernte in der Folge in unbekannte Richtung.

Er ist circa 167 cm groß und war zur Tatausführung dunkel gekleidet. 

Die Tat ereignete sich im an das Klinikum Barmen angrenzenden 
Wohngebiet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal die Chance nutzen, auf die 
Präventionskampagne "Gut Aufgelegt! Telefonbetrug kann jeden treffen"
der Polizei Wuppertal aufmerksam machen.

https://t1p.de/iwfxv

- Tief durchatmen, auch wenn die Geschichte noch so dramatisch 
klingt.

- Legen Sie beim geringsten Zweifel auf! Rufen Sie selbst die Polizei
unter der 110 an!

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und seien Sie 
misstrauisch, wenn Sie von       einem unbekannten Anrufer mit einem 
beunruhigenden Sachverhalt und finanziellen Forderungen konfrontiert 
werden.

- Sprechen Sie nicht mit Betrügern - sondern mit Ihren Angehörigen: 
Fragen Sie bei Ihren richtigen Angehörigen persönlich nach oder 
ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu.

- Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über Ihre persönlichen und 
finanziellen Verhältnisse.

- Denken Sie daran: Die Polizei ruft Sie niemals unter der 
Polizeinotrufnummer 110 an! Das machen nur Betrügerinnen und 
Betrüger!

- Die Polizei nimmt niemals Geld, Schmuck oder Wertgegenstände 
entgegen. Erst recht nicht als Kaution.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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