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Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG/D Folgemeldung - Gesuchter 16-Jähriger tot aufgefunden

Wuppertal (ots)

Der 16-jährige Ayoub M. wurde tot am Rheinufer bei Dormagen 
aufgefunden. Nach bisherigen Ermittlungen wird ein Fremdverschulden 
ausgeschlossen. 

Die Polizei hatte zuvor nach dem 16-Jährigen gesucht (W/SG/D 
16-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe 
 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6317883) und bittet 
nun die Medien, das veröffentliche Bild des Verstorbenen nicht mehr 
zu verwenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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