POL-W: W/SG/D Folgemeldung - Gesuchter 16-Jähriger tot aufgefunden
Wuppertal (ots)
Der 16-jährige Ayoub M. wurde tot am Rheinufer bei Dormagen aufgefunden. Nach bisherigen Ermittlungen wird ein Fremdverschulden ausgeschlossen. Die Polizei hatte zuvor nach dem 16-Jährigen gesucht (W/SG/D 16-Jähriger vermisst - Polizei bittet um Mithilfe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/6317883) und bittet nun die Medien, das veröffentliche Bild des Verstorbenen nicht mehr zu verwenden.
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