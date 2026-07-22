POL-W: W/SG/D Folgemeldung - Gesuchter 16-Jähriger tot aufgefunden

Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (21.07.2026) warfen Unbekannte einen Stein von der Schwarzbachtrasse (LEGO-Brücke) auf die darunterliegende Dahler Straße. Gegen 15:45 Uhr befuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem VW Polo die Dahler Straße (B7) aus Richtung Schwelm kommend. Als er mit seinem Fahrzeug, in welchem sich noch weitere Insassen befanden, die dortige ...

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