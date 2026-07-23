Polizei Wuppertal

POL-W: W Waffenfund nach Streitigkeiten

Wuppertal (ots)

Am 21.07.2026, gegen 12:25 Uhr, bedrohte im Bereich Beyenburg ein 47-Jähriger seinen Nachbarn (43) mit einer Waffe. Der Bedrohung waren mehrere Nachbarschaftsstreitigkeiten vorausgegangen. Als man heute im gemeinsamen Keller aufeinandertraf, kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Parteien und dem 77-jährigen Vater des Tatverdächtigen. In der Folge kam es zu einer Bedrohung mittels einer Waffe. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde beim zuständigen Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss für das Haus des Tatverdächtigen erwirkt. Dabei fanden die Beamten auf dem Dachboden Waffen in einer niedrigen zweistelligen Anzahl, Messer und zwei Armbrüste. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten die aufgefundenen Gegenstände. Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass dem Tatverdächtigen ein Waffenverbot auferlegt ist. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

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