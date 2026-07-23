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Polizei Wuppertal

POL-W: W Waffenfund nach Streitigkeiten

Wuppertal (ots)

Am 21.07.2026, gegen 12:25 Uhr, bedrohte im Bereich Beyenburg ein 
47-Jähriger seinen Nachbarn (43) mit einer Waffe.

Der Bedrohung waren mehrere Nachbarschaftsstreitigkeiten 
vorausgegangen. Als man heute im gemeinsamen Keller aufeinandertraf, 
kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den
Parteien und dem 77-jährigen Vater des Tatverdächtigen. In der Folge 
kam es zu einer Bedrohung mittels einer Waffe.  

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde beim zuständigen Amtsgericht 
ein Durchsuchungsbeschluss für das Haus des Tatverdächtigen erwirkt. 
Dabei fanden die Beamten auf dem Dachboden Waffen in einer niedrigen 
zweistelligen Anzahl, Messer und zwei Armbrüste. Die Einsatzkräfte 
beschlagnahmten die aufgefundenen Gegenstände.

Im Zuge der Ermittlungen wurde bekannt, dass dem Tatverdächtigen ein 
Waffenverbot auferlegt ist. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen 
Verstößen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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