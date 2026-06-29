Polizei Wuppertal

POL-W: W Radfahrer verstorben - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (28.06.2026, 22:30 Uhr) verstarb ein Radfahrer auf der Nordbahntrasse. Der 72-Jährige war mit seinem Rad auf der Nordbahntrasse zwischen der Schwesterstraße und dem Tunnel Engelnberg unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es dort zum Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Fahrer eines Leih-E-Scooters. Der Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt kurz nach der Kollision fort, ohne sich um den Schwerstverletzten zu kümmern. Passanten übernahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erste Reanimationsmaßnahmen. Letztlich verstarb der 72-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht den Scooter-Fahrer. Er soll circa 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 m bis 1,85 m groß sein. Er hat kurze, schwarze Locken, trug eine schwarze, kurze Hose, ein schwarzes T-Shirt und schwarze Schlappen an den Füßen. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 0202/284-0.

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