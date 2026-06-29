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Polizei Wuppertal

POL-W: W Radfahrer verstorben - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (28.06.2026, 22:30 Uhr) verstarb ein Radfahrer auf der 
Nordbahntrasse.

Der 72-Jährige war mit seinem Rad auf der Nordbahntrasse zwischen der
Schwesterstraße und dem Tunnel Engelnberg unterwegs. Nach bisherigen 
Erkenntnissen kam es dort zum Zusammenstoß mit einem bislang 
unbekannten Fahrer eines Leih-E-Scooters.

Der Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt kurz nach der Kollision fort, 
ohne sich um den Schwerstverletzten zu kümmern.

Passanten übernahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erste 
Reanimationsmaßnahmen. Letztlich verstarb der 72-Jährige noch an der 
Unfallstelle.

Die Polizei sucht den Scooter-Fahrer. 

Er soll circa 20 bis 25 Jahre alt und 1,80 m bis 1,85 m groß sein. Er
hat kurze, schwarze Locken, trug eine schwarze, kurze Hose, ein 
schwarzes T-Shirt und schwarze Schlappen an den Füßen.

Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 
0202/284-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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