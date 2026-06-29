Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zwei Schwerverletzte in Solingen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (26.06.2026, 15:50 Uhr) kam es in Solingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten. Eine 57-Jährige bremste ihr Leichtkraftfahrzeug auf der Straße Stöcken bis zum Stillstand ab, um nach links abzubiegen. Ein 22-Jähriger, der mit seiner Honda in derselben Richtung unterwegs war, überholte den dadurch bedingt wartenden Verkehr hinter der 57-Jährigen. Bei dem Abbiegevorgang kam es in der Folge zum Zusammenstoß. Dabei erlitten beide Fahrzeugführer schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro

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