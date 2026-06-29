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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Zwei Schwerverletzte in Solingen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Freitag (26.06.2026, 15:50 Uhr) kam es in Solingen zu 
einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten.

Eine 57-Jährige bremste ihr Leichtkraftfahrzeug auf der Straße 
Stöcken bis zum Stillstand ab, um nach links abzubiegen. Ein 
22-Jähriger, der mit seiner Honda in derselben Richtung unterwegs 
war, überholte den dadurch bedingt wartenden Verkehr hinter der 
57-Jährigen. 

Bei dem Abbiegevorgang kam es in der Folge zum Zusammenstoß.

Dabei erlitten beide Fahrzeugführer schwere Verletzungen.

Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 
Euro

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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