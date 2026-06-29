Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter Fahrradfahrer auf der Nützenberger Straße

Wuppertal (ots)

Am 27.06.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der Nützenberger Straße zu einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers (29). Der 29-Jährige fuhr die Nützenberger Straße talwärts, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad verlor. Er kam von der Fahrbahn ab und stieß auf dem Parkstreifen zunächst gegen einen Smart #1 und dann gegen einen Renault Twingo. Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei circa 7.500 Euro.

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