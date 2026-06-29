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Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter Fahrradfahrer auf der Nützenberger Straße

Wuppertal (ots)

Am 27.06.2026, gegen 14:00 Uhr, kam es auf der Nützenberger Straße zu
einem Alleinunfall eines Fahrradfahrers (29). 

Der 29-Jährige fuhr die Nützenberger Straße talwärts, als er aus 
bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad verlor. 
Er kam von der Fahrbahn ab und stieß auf dem Parkstreifen zunächst 
gegen einen Smart #1 und dann gegen einen Renault Twingo. 

Der Mann erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde durch 
Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus 
gebracht. 

Der Sachschaden liegt bei circa 7.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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