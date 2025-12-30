Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Kellerbrand in der Bonner Nordstadt - Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst schon am Vorabend zu Silvester gefordert

Bonn (ots)

Bonn-Nordstadt, Hunsrückstraße; 30.12.2025 18:05 Uhr

In den frühen Abendstunden des Silvestervorabends kam es in der Bonner Nordstadt, in einem Wohngebäude auf der Hunsrückstraße zu einem Kellerbrand. Bei der ersten Notrufmeldung, welche die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst erreichte, berichtete die Notrufmeldende über einen verrauchten Treppenraum.

Die Anfahrt in die enorm enge Nebenstraße wurde für die Großfahrzeuge der Feuerwehr zu einer Herausforderung, die jedoch erfolgreich bewältigt werden konnte, sodass Löschfahrzeuge und die Drehleiter gut positioniert werden konnten. In der Erstphase des Einsatzes ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in den Keller vor, ein weiterer Trupp ging zur Kontrolle in den stark verrauchten Treppenraum vor. Während der Brandbekämpfungsmaßnahmen wurden 2 Personen über die Drehleiter aus einem oberen Geschoss des Wohngebäudes gerettet, die sich vorbildlich an einem Fenster an der Straßenfront des Hauses bemerkbar machten, ohne dass sie vom Rauch gefährdet worden wären.

Im Keller brannten ein Wäschetrockner und zwei Waschmaschinen. Parallel zu den Brandbekämpfungs- und Rettungsmaßnahmen wurde das betroffene Gebäude, sowie die beiden Nachbargebäude teils mit Überdrucklüftern von Rauch und Brandgasen befreit. Im Einsatz waren der Führungsdienst, die Löscheinheit der Feuerwache 1, ein Verstärkerfahrzeug der Feuerwache 2, die Löscheinheit der Freiwilligen Feuerwehr Bonn-Mitte, der Rettungsdienst sowie die Polizei mit insgesamt rund 30 Einsatzkräften. Einsatzkräfte der Bonner Stadtwerke begutachteten auf Bitten der Feuerwehr die in Mitleidenschaft gezogene Elektroinstallation des Gebäudes.

Die verwaiste Feuerwache 1 wurde während der Einsatzmaßnahmen durch die Löscheinheit der Freiwilligen Feuerwehr Buschdorf besetzt.

