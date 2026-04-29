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Polizei Wuppertal

POL-W: SG Radfahrer schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am Dienstag, (28.04.2026) um 12:20 Uhr, kam es auf dem Wüstenhofer 
Weg zu einem Verkehrsunfall.

Ein 24-jähriger Mann aus Neuss fuhr mit seinem Rennrad auf dem 
Wüstenhofer Weg in Richtung Odentaler Weg. Im Bereich einer 
Linkskurve kam der Radfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und 
prallte gegen einen Baum. In der Folge stürzte er und kam in einer 
Grundstückseinfahrt zu Liegen. Bei dem Unfall erlitt der 24-Jährige 
schwere Verletzungen.

Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein 
Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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