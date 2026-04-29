Polizei Wuppertal

POL-W: SG Radfahrer schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Am Dienstag, (28.04.2026) um 12:20 Uhr, kam es auf dem Wüstenhofer Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Mann aus Neuss fuhr mit seinem Rennrad auf dem Wüstenhofer Weg in Richtung Odentaler Weg. Im Bereich einer Linkskurve kam der Radfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. In der Folge stürzte er und kam in einer Grundstückseinfahrt zu Liegen. Bei dem Unfall erlitt der 24-Jährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

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