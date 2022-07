Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Betrüger festgenommen

Wuppertal (ots)

Remscheid - Betrüger gaben sich am 27.07.2022 telefonisch als falsche Polizeibeamte aus und versuchten auf diese Weise Geld von einer 89-jahrigen Frau zu erbeuten. Sie erklärten der Seniorin, dass ihr Geld bei ihrer Bank nicht mehr sicher sei und es daher besser sei, es der Polizei zu übergeben. Aufgrund des Eingreifens einer Familienangehörigen (65) wurde die "echte" Polizei alarmiert. Als ein 20-jähriger Düsseldorfer am Nachmittag deponiertes Geld aus dem vereinbarten Versteck im Vorgarten der Frau abholen wollte, konnte er durch Beamte der Polizei gefasst werden. Ihn erwarten nun eine Strafanzeige und die Ermittlungen der Kriminalpolizei. Bereits am Tag zuvor (26.07.2022) hatten mutmaßlich dieselben Betrüger bei der 89-jährigen Frau auf diese Weise Geld erbeutet. Die Frau übergab einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. An dieser Stelle nochmals der dringende Appell und die Warnung der Polizei Wuppertal: - Bei einem Anruf der echten Polizei erscheint NIE die 110 in Ihrem Telefondisplay! - "Rate mal, wer dran ist!" Achtung! Enkeltrick! Echte Familienangehörige melden sich mit Namen! Trickbetrüger lassen Sie raten! - Wenn die falsche Polizei, Staatsanwaltschaft oder Anwälte nach Geld oder Wertsachen fragen: SOFORT auflegen! - Lassen Sie sich nicht ausfragen! Die echte Polizei fragt NIE nach Kontostand, Bank-/Kreditkartendaten, Passwörtern und PIN. - Fordert man Sie auf, im laufenden Telefonat 110 zu wählen oder sich von dem Anrufer mit 110 verbinden zu lassen: Legen Sie sofort auf! - Warten Sie unbedingt das Freizeichen ab. Wählen Sie 110 selbst! - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung! - Übergeben Sie NIEMALS Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen! - Sind Sie Opfer geworden? SOFORT die Polizei informieren! Die Polizei bittet zudem Angehörige oder nahstehende Personen, mit älteren Menschen über die verschiedenen Methoden der Trickbetrüger zu sprechen. (jb)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell