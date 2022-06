Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerer Verkehrsunfall in Aufderhöhe - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

In Solingen kam es gestern (31.05.2022), gegen 14:15 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der Aufderhöher Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte eine 89-jährige Fußgängerin die Fahrbahn an der Fußgängerampel in Höhe der Gillicher Straße, als ein 53-jähriger LKW-Fahrer anfuhr und die Fußgängerin erfasste. Dabei geriet die Seniorin vermutlich unter das Führerhaus und wurde von dem LKW bis zu einem Speditionsgelände an der Löhdorfer Straße mitgeschliffen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen bemerkte der 53-jährige Fahrer dort die verletzte Frau. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die Solingerin und brachten sie zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik, wo die 89-Jährige in den frühen Morgenstunden des 01.06.2022 verstarb. Für das Stadtgebiet Solingen ist dies die erste Verkehrsunfalltote in diesem Jahr. Das Verkehrskommissariat Solingen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden. (hm)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell