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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung - Fahrzeugbrand

Koblenz (ots)

Am 30.04.2026 um ca. 23:40 Uhr erhielt hiesige Dienststelle Kenntnis über den Vollbrand eines Notarztfahrzeuges auf der Horchheimer Höhe in Koblenz.

Gemäß den Ermittlungen vor Ort befand sich das Fahrzeug ursprünglich auf einer Einsatzfahrt auf der B49 von Koblenz kommend in FR Westerwald. Nachdem das Fahrzeug diverse Fehlermeldungen anzeigte, entschloss sich der Fahrer an der Horchheimer Höhe abzufahren und es am Straßenrand abzustellen. Zu diesem Zeitpunkt kam es bereits zur Rauchbildung aus dem Motorraum. Der Notarzt wurde durch den Einsatz weiterer Kollegen des Rettungsdienstes an seinen Einsatzort verbracht, um die medizinische Versorgung zu gewährleisten. Das Notarztfahrzeug brannte vollständig aus. Auf Grund der Beladung kam es zu mehreren kleineren Verpuffungen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Das Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge konnte durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr Koblenz verhindert werden.

Für die Lösch- und Bergungsarbeiten war der obere Teil der Horchheimer Höhe für ca. eine Stunde vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein

Telefon: 02621 913 - 0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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