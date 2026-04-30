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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schwerer Verkehrsunfall durch jungen Fahrer

Neuwied (ots)

Am Donnerstagmorgen wurden Polizei und Rettungskräfte gegen 06:30 Uhr über einen schweren Verkehrsunfall auf der L258 (sog. Alteck) informiert.

Die alarmierten Einheiten der Feuerwehr-, Polizei- und des Rettungsdienstes Neuwied trafen nur wenige Minuten später zeitgleich an der Unfallstelle ein. Im Kurvenbereich konnten drei beteiligte-, teils schwerstbeschädigte PKW samt Insassen festgestellt werden. Bei dem Unfall wurden zwei Fahrzeugführer leicht- und ein 19-jähriger Fahrzeugführer durch Beinfrakturen schwerstverletzt. Letztere Person wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste im Rahmen einer aufwendigen Rettungsaktion aus dem Fahrzeug befreit und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden.

Die Unfallursache ist aktuell noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Die L258 musste für etwa drei Stunden vollgesperrt werden.

Unabhängig von der Unfallursache, rät die Polizei Neuwied aufgrund des anspruchsvollen Streckenprofils der Serpentinenstrecke zu einer vorausschauenden- und angepassten Fahrweise im Bereich der "Alteck".

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
pineuwied@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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