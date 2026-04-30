PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der B327

Koblenz (ots)

Unter Bezugnahme auf die Pressemeldung zum schweren Verkehrsunfall auf der B327 zwischen Gödenroth und Kastellaun wird nachberichtet, dass es sich bei der tödlich verunglückten Person um die 24-jährige Fahrerin des PKW handelte, welcher mit einem im Gegenverkehr befindlichen Linienbus frontal kollidierte. Unter den im Bus befindlichen Personen wurden 7 Personen leicht verletzt. Hierbei handelte es sich um zwei Erwachsene und fünf Kinder, wovon drei wiederum in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiterhin an. Die Straße ist weiterhin aufgrund der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz, Pressestelle

Telefon: 0261-103-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 30.04.2026 – 07:40

    POL-PDKO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B327

    Koblenz (ots) - Am heutigen Morgen gegen 07:00 Uhr kam es auf der B327 zwischen Gödenroth und Kastellaun zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW und einem Linienbus, der mit 19 Personen, u.a. Kindern besetzt war. Momentan ist die B327 in beide Fahrtrichtungen zum Zweck der Unfallaufnahme gesperrt. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person tödlich verletzt, mehrere Personen wurden leicht verletzt. Es wird nachberichtet. ...

    mehr
  • 29.04.2026 – 18:39

    POL-PDKO: Glück im Unglück - E-Call rettet älteres Ehepaar

    Waldesch (ots) - Am gestrigen Tage kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hunsrückhöhenstraße (B327) zwischen Waldesch und Dieblich/ Nassheck. Ein älteres Ehepaar aus dem Lahn-Dill Kreis kam nach ersten Erkenntnissen aufgrund gesundheitlicher Probleme des Fahrzeugführers mit seinem PKW alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in unbefestigtes Gelände. Über eine leicht abschüssige ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 18:35

    POL-PDKO: Frontalzusammenstoß im Begegnungsverkehr - Eine Person leicht verletzt

    Bendorf (ots) - Am Montag, dem 27.04.2026, kam es gegen 15 Uhr auf der B413 (Koblenz-Olper-Straße) in Bendorf zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Zwei PKW kollidierten frontal miteinander, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Fahrer die B413 in Richtung Isenburg. In einer Linkskurve geriet er mit seinem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren