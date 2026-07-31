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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gebäudebrand mit erheblichen Sachschaden - Nachtragsmeldung

Siershahn (ots)

Am 31.07.2026 gegen 16:20 Uhr kam es in der Bunzlauer Straße zum Brand in einer Gewerbeimmobilie. Es entstand Sachschaden vermutlich in Höhe von mehreren Millionen Euro durch den Brand und durch die Löscharbeiten. Der gesamte Gebäudekomplex in dem neben einer Bar auch ein Supermarkt und ein Gesundheitszentrum untergebracht sind ist hiervon betroffen. Die Löscharbeiten wurden gegen 21:00 Uhr beendet, aktuell laufen die Aufräumarbeiten. Die an der Brandstelle verlaufende L 313 ist aktuell noch gesperrt. Die Brandursache ist noch unklar, entsprechende Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei in den nächsten Tagen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PHK Kaiser
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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