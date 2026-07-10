Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Braunschweig (ots)

Hugo-Luther-Straße, 30.06.2026, 13.40 Uhr

Unfallverursacher fährt nach Sturz eines Radfahrers davon

Bereits vor rund eineinhalb Wochen befuhr ein 15-jähriger Radfahrer an einem Dienstagnachmittag das Ringgleis in nördlicher Richtung. Als er die Hugo-Luther-Straße querte, fuhr ein am Fahrbahnrand stehender Pkw plötzlich an. Um eine Kollision zu vermeiden, wich der Jugendliche mit seinem Fahrrad aus, verlor dabei die Kontrolle und stürzte gegen einen Stein am Fahrbahnrand. Der 15-Jährige erlitt dadurch leichte Verletzungen. Er wurde rettungsdienstlich behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der bislang unbekannte Fahrer des beteiligten Pkw setzte seine Fahrt zuvor fort, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen hellbraunen oder braunen Pkw gehandelt haben. Der Fahrer wird als etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann beschrieben. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Pkw oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter 0531/476 3935 zu melden.

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