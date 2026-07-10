Polizei Braunschweig

POL-BS: Zechprellerei mit anschließender Körperverletzung

Braunschweig (ots)

Neue Straße/Packhofpassage, 08.07.2026, 20:30 Uhr

Besitzer verfolgt Flüchtige und wird verletzt

Am Abend des vergangenen Mittwochs ereignete sich in der Innenstadt eine gefährliche Körperverletzung. Ein bislang unbekanntes Pärchen verließ ein Restaurant in der Neuen Straße, ohne für die zuvor verzehrte Mahlzeit aufzukommen. Ein Mitarbeiter verfolgte den Mann und die Frau. In Höhe der Packhofpassage holte er sie ein und griff dem flüchtigen Mann an den Arm, um diesen aufzuhalten. Daraufhin wurde ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, auf den Rücken geschlagen und eine offene Bisswunde zugefügt. Die beiden Personen konnten danach flüchten. Sie werden wie folgt beschrieben: männlich, dunkelblonde Haare, Lederjacke, dunkle Jeans und weiblich, weißes Top, New Yorker Tüte.

Gegen die beiden Unbekannten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Restaurantmitarbeiter musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den zwei Tatverdächtigen machen können. Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat Mitte unter 0531-476 3115 entgegen.

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