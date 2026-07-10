PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Zechprellerei mit anschließender Körperverletzung

Braunschweig (ots)

Neue Straße/Packhofpassage, 08.07.2026, 20:30 Uhr

Besitzer verfolgt Flüchtige und wird verletzt

Am Abend des vergangenen Mittwochs ereignete sich in der Innenstadt eine gefährliche Körperverletzung. Ein bislang unbekanntes Pärchen verließ ein Restaurant in der Neuen Straße, ohne für die zuvor verzehrte Mahlzeit aufzukommen. Ein Mitarbeiter verfolgte den Mann und die Frau. In Höhe der Packhofpassage holte er sie ein und griff dem flüchtigen Mann an den Arm, um diesen aufzuhalten. Daraufhin wurde ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, auf den Rücken geschlagen und eine offene Bisswunde zugefügt. Die beiden Personen konnten danach flüchten. Sie werden wie folgt beschrieben: männlich, dunkelblonde Haare, Lederjacke, dunkle Jeans und weiblich, weißes Top, New Yorker Tüte.

Gegen die beiden Unbekannten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Restaurantmitarbeiter musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu den zwei Tatverdächtigen machen können. Hinweise dazu nimmt das Polizeikommissariat Mitte unter 0531-476 3115 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 11:45

    POL-BS: Verfolgungsfahrt endet mit Unfall

    Braunschweig (ots) - A2, 09.07.2026, 03.24 Uhr Autofahrer flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei In den frühen Morgenstunden beabsichtige eine Funkstreifenwagenbesatzung des Autobahnpolizeikommissariats Braunschweig, auf der A2 in Höhe der Anschlussstelle Helmstedt-West einen Audi SQ 5 einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Hierbei missachtete der Fahrzeugführer die Anhaltezeichen der Polizei, entzog sich ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 12:20

    POL-BS: Festnahme in Braunschweig nach Überfall auf Juwelier in Hannover

    Braunschweig (ots) - Die PD Hannover berichtete bereits gestern zu einem Raub: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6309219 Die Polizei hat am Montagmittag, 06.07.2026, vier Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, kurz zuvor einen Juwelier in Hannover überfallen zu haben. Die Tatverdächtigen im Alter von 24, 26 sowie zweimal 27 Jahren sollen im Laufe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren