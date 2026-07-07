Polizei Braunschweig

POL-BS: Festnahme in Braunschweig nach Überfall auf Juwelier in Hannover

Braunschweig (ots)

Die PD Hannover berichtete bereits gestern zu einem Raub:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6309219

Die Polizei hat am Montagmittag, 06.07.2026, vier Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, kurz zuvor einen Juwelier in Hannover überfallen zu haben. Die Tatverdächtigen im Alter von 24, 26 sowie zweimal 27 Jahren sollen im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Noch während der laufenden Ermittlungen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover vor Ort am Goetheplatz in Hannover fiel Einsatzkräften der Polizeiinspektion Braunschweig gegen 11:30 Uhr auf der Autobahn 2 zwischen Peine und Braunschweig ein Fahrzeug auf. Als die Einsatzkräfte das Fahrzeug kontrollieren wollten, entzogen sich die Insassen der Kontrolle durch Flucht. Die Einsatzkräfte nahmen die Verfolgung auf und nahmen kurze Zeit später vier Männer fest. Bei ihnen fanden die Einsatzkräfte unter anderem Schmuck, der als mutmaßliches Raubgut in Betracht kommt. Im Zuge der weiteren Ermittlungen verdichteten sich die Hinweise, dass die Männer den schweren Raub begangen haben könnten oder zumindest beteiligt waren.

Nach aktuellem Stand dürfte es sich bei dem Fahrzeug um das Fluchtauto handeln, das Zeugen am Goetheplatz kurz nach der Tat beobachtet hatten.

"Wer schwere Straftaten begeht, darf sich nicht darauf verlassen, aufgrund von Regions- oder Zuständigkeitsgrenzen der Polizei zu entkommen. Dank aufmerksamer Zeuginnen und Zeugen in Hannover und Braunschweig hat die Polizei Informationen bekommen, die sofort behördenübergreifend verknüpft wurden. Die vorläufige Festnahme der vier Tatverdächtigen zeigt, wie eng und erfolgreich unsere Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ineinandergreifen", sagt Harry Blome, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes Hannover.

Die jeweiligen Tatbeiträge der Tatverdächtigen sind Gegenstand des laufenden Verfahrens. Die Ermittlungen dauern an.

Der bei dem Überfall verletzte Inhaber wird weiterhin in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr.

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover sowie der Polizeidirektion Hannover und der Polizeiinspektion Braunschweig.

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