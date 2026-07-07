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Polizei Braunschweig

POL-BS: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektionen Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel und Braunschweig

Braunschweig (ots)

Salzgitter/Braunschweig, 04.07.2026, 02.40 Uhr

Schwerer Raub in Salzgitteraner Wohnung - Drei Täter nach Fahndung in Braunschweig festgenommen

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem schweren Raub in einer Wohnung in Salzgitter. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen klingelten drei maskierte Männer an der Wohnungstür eines 86-jährigen Mannes. Als dieser die Tür öffnete, drängten die Täter sich unmittelbar in die Wohnung. Unter Anwendung erheblicher körperlicher Gewalt, zwangen sie den Senioren zur Herausgabe von Wertgegenständen. Die Täter erbeuteten unter anderem die Geldbörse und flüchteten unerkannt aus der Wohnung. Die Polizei Salzgitter leitete daraufhin umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Ein entscheidender Hinweis ergab sich kurze Zeit später in Braunschweig: Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens bemerkte an einem Geldausgabeautomaten mehrere Personen, die sich auffällig verhielten. Fahndungskräfte der Polizei Braunschweig entdeckten wenig später einen PKW im Braunschweiger Stadtgebiet und kontrollierten diesen. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamtinnen und Beamten diverse Beweismittel, die im Zusammenhang mit dem Raub stehen könnten. Die Tatverdächtigen im Alter von 23 und 25 Jahren wurden anschließend vorläufig festgenommen. Gegen alle drei Männer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft vom zuständigen Haftrichter Haftbefehle erlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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