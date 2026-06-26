Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Feuerwehr Goch: Schweißarbeiten lösen Containerbrand aus

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Goch (ots)

Sachschaden in unklarer Höhe ist gestern Nachmittag bei einem Feuer auf einem Betriebsgelände an der Straße Mooshof im Gocher Industriegebiet Nord entstanden. Offenbar durch Schweißarbeiten ist das Innere eines Lagercontainers in Brand geraten. Es handelte sich um Isoliermaterial. Unmittelbar neben dem Container befanden sich zwei stationäre Stickstoffbehälter. Oberstes Ziel der Einsatzkräfte unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Stefan Bömler war, ein Übergreifen der Flammen auf die Gasbehälter zu verhindern. Hierzu wurde eine sogenannte Riegelstellung eingerichtet. Dabei wird mit einem Strahlrohr Wasser zwischen den Brandort und den zu schützenden Bereich gebracht. Als weitere Einsatzmaßnahme wurde der Container mit Löschschaum geflutet, um den Schwelbrand zu ersticken. Insgesamt dauerten die Löscharbeiten gut eine Stunde, mehrere Trupps wurden unter schwerem Atemschutz eingesetzt.

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