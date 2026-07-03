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Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Trickdiebstahl von Schmuck

Braunschweig (ots)

Nördliches Ringgebiet, 01.07.2026, 16:30 Uhr

Unbekannte Täter nutzen Gutmütigkeit aus

Am vergangenen Mittwochnachmittag wurde ein 91-jähriger Braunschweiger vor seinem Grundstück von zwei unbekannten Männern angesprochen. Nachdem sie sich zuerst über das Haus und dessen bauliche Gegebenheiten für Personen mit Mobilitätseinschränkungen unterhielten, gewährte der 91-Jährige dem älteren der zwei Täter Zutritt zum Haus. Dieser ging zielstrebig in das Obergeschoss, wo ihm der Hausbewohner nicht so schnell folgen konnte. Nachdem der Mann kurze Zeit unbeaufsichtigt gewesen war und sich sogar Gummihandschuhe angezogen hatte, wurde er aus dem Haus verwiesen. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass Schmuck aus dem Obergeschoss entwendet worden war. Der 91-Jährige erstattete Strafanzeige. Der Wert der Beute liegt schätzungsweise über 10.000 Euro.

Die Polizei erhofft sich bei den Ermittlungen Zeugenhinweise zu den Tätern. Sie waren etwa 40 und 20 Jahre alt und trugen weiße Hemden. Wer im zur Tatzeit im Bereich der Celler Straße/Sudetenstraße Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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